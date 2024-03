Elisabetta Gregoraci: «Flavio Briatore ha avuto qualche brutta fidanzata. Naomi Campbell? È spesso con noi»

di Cristina Siciliano

Flavio Briatore e la mission impossible. L'imprenditore è riuscito a fare pace non con una, ma con due ex, facendo sì che anche loro trascorrano del tempo insieme. Una grande idea di famiglia allargata che Elisabetta Gregoraci ha scelto di raccontare. La ex moglie di Flavio Briatore ha spiegato di aver dovuto affrontare pregiudizi e critiche anche ingombranti soprattutto legate a Naomi Campbell. «La pantera nera» e Flavio Briatore sono stati insieme dal 1998 al 2003, una relazione sfociata poi in una grande amicizia che dura ancora oggi.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

«Non lo posso dire nel dettaglio ma lo ammetto, Flavio Briatore ha avuto qualche brutta fidanzata - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci a Caterina Balivo -.

Poco dopo Elisabetta Gregoraci ha parlato del rapporto con suo figlio Nathan Falco che oggi ha 13 anni. «Io voglio ritagliarmi sempre dei momenti con mio figlio Nathan - ha spiegato Elisabetta -. Ci confidiamo molto, sono un po' la sua mamma amica. Mi faccio raccontare le cose e questa è un'età curiosa perché le piacciono le ragazzine. Mio figlio vive la notorietà in maniera molto riservata. Lui lo sa e amen».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Marzo 2024, 19:09

