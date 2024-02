Elisabetta Gregoraci esausta post lavoro: «Stanchissima, le mie giornate infinite»

di Cristina Siciliano

Elisabetta Gregoraci è molto impegnata a causa della sua nuova esperienza in prima serata su Rai 2. La showgirl, a partire da fine gennaio è diventata la presentatrice di Mad in Italy, uno show comico dove viene affiancata da Gigi e Ross. Il programma va in onda dall’Auditorium degli studi Rai di Napoli e per questo motivo la showgirl sta trascorrendo molte giornate all'insegna del lavoro e lontana da casa. La stanchezza ovviamente non manca ed Elisabetta, attivissima sul suo profilo Instagram, ha scelto di raccontarlo ai suoi follower. «Che giornate infinite. Posso dire che sono stanchissima?», ha scritto Elisabetta a corredo del video dove si mostra stanca ed esausta dopo una lunga giornata di lavoro.

Elisabetta Gregoraci a Mad in Italy

Il programma Mad in Italy è uno show che mira ad offrire un intrattenimento comico. Rispetto a Made in Sud, è un programma più strutturato ma ricco di ironia.

