Elisabetta Gregoraci, compleanno infinito. Tappeto rosso e palloncini, il mistero della sorpresa: «Non ho parole per tutto questo amore»

Con tre mini torte a forma di cuore ricoperte di glassa rosa, ciliegine e cuoricini di zucchero, Elisabetta Gregoraci ha celebrato i suoi 44 anni con Flavio Briatore nel ristorante Cipriani di Monte Carlo. La showgirl è nata l'8 febbraio ma ha festeggiato già ben tre volte: un compleanno che sembra non avere una fine. Oggi Elisabetta Gregoraci si trova a Napoli per le prove di Mad in Italy e ha pensato bene di tornare a celebrare il suo compleanno in compagnia di un'amica incinta, Valentina Manzo. Ma non è finita qui perché la showgirl ha ricevuto una sorpresa super romantica. Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un video nelle sue Instagram, senza specificare il nome della persona che ha organizzato per lei questa sorpresa. Si tratta di un tappeto rosso, palloncini a forma di cuore e la scritta «Sei speciale» accompagnata da una scatola regalo con dentro una lettera.