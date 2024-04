Elisabetta Gregoraci: «Sono un po’ triste, non dobbiamo farci vedere sempre perfette»

di Cristina Siciliano

Affaticamento di prima mattina, sbalzi d'umore e senso di inadeguatezza. Spesso sono questi i sentimenti che dominano le giornate di molte persone soprattutto nei mesi primaverili, come aprile. In realtà, lo sa bene anche Elisabetta Gregoraci, che nelle ultime ore ha cercato di dare una spiegazione ai suoi follower alle sue difficoltà emotive degli ultimi giorni.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Coltivare uno stato d'animo positivo è fondamentale per il benessere personale e riguarda soprattutto dalla percezione soggettiva del proprio valore e della propria importanza. Elizabetta Gregoraci però ha spiegato alle sue follower di Instagram che è normale «sentirsi tristi» per qualche giorno. «Oggi sono un po' triste - ha spiegato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -.

La showgirl ha concluso: «Siamo esseri umani. Spero nel mio cuore di stare bene e di riprendermi oggi perché dovrò abbracciare tante persone e sorridere però sono un pochino giù di morale. Ma va bene così, cerchiamo di andare avanti».

L'evento

Elisabetta Gregoraci nelle ultime ore ha partecipato all'evento x-Bio che si è tenuto a Fuori Salone 2024 di Milano. Si tratta di uno degli eventi più importanti al mondo di design che si terrà dal 15 al 21 aprilea Milano. Per l'occasione, Elisabetta Gregoraci ha brillato in fatto di stile scegliendo un outfit sorprendente. La conduttrice che è molto attenta ai suoi look e spesso e il suo abbigliamento è fonte d'ispirazione per molte donne, ha optato per un dress blazer grigio mini e degli stivali tubolari sotto al ginocchio in pelle con risvolto e tacco alto.

