Elisabetta Gregoraci, l'inconveniente dopo il torneo di tennis a Montecarlo: cosa è successo

di Cristina Siciliano

Elisabetta Gregoraci ha assistito nelle ultime ore al torneo di tennis di Montecarlo che si tiene nel Country Club e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica. La showgirl ha assistito al match di Novak Djokovic e a quello di Jannik Sinner. Naturalmente, Elisabetta ha pensato bene di documentare tutto con alcuni scatti che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. La showgirl ha guardato i quarti di finale del torneo seduta in prima fila e si è detta particolarmente felice.

Purtroppo però oggi Elisabetta si è svegliata con qualche acciacco e ha spiegato ai suoi follower di aver un problema alle corde vocali.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Probabilmente l'uso eccessivo della voce di Elisabetta ha scaturito un disturbo vocale. La showgirl infatti ha condiviso un video nelle sue Instagram stories dove si vede che non riesce a parlare bene. «Oggi mi sono svegliata senza voce - ha spiegato Elisabetta nelle sue Instagram stories -.

Il look

Elisabetta Gregoraci in look denim ha assistito al torneo di tennis a Montecarlo. La showgirl ha indossato una canotta total white firmata Miu Miu ed un completo denim marcato Prada. La giacca di jeans è un classico che non passerà mai di moda e lo sa bene Elisabetta: sempre versatile e pratica, minimal e appariscente al contempo, la showgirl ha scelto un look perfetto per l'occasione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA