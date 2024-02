Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli a La Vita in Diretta. Il commento ironico di Matano: «C'è imbarazzo» Il conduttore esplicitamente ha voluto che i due ex gieffini si salutassero in diretta







di Cristina Siciliano Scambio di battute «imbarazzanti» a La Vita In diretta, il programma Rai condotto da Alberto Matano. I protagonisti? Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. «Pierpaolo per puro caso tra le mie ospiti c'è un persona che conosci bene, Elisabetta Gregoraci. Una reunion a distanza». Sono state queste le parole di Alberto Matano durante la diretta. Il conduttore esplicitamente ha voluto che i due si salutassero ed epica è stata l'espressione di Pierpaolo Pretelli, visibilmente imbarazzato. «Ciao Eli, ciao», ha sottolineato Pierpaolo cercando di nascondere l'emozione. Le parole di Alberto Matano «C'è dell'imbarazzo nell'aria», ha esordito Alberto Matano. Potrebbe davvero arrabbiarsi Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pierpaolo, per l'incontro tra i due? Non ci resta che aspettare. Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 20:57

