«Re Carlo ha un cancro», l'annuncio di Buckingham Palace. Ha già iniziato le cure

Re Carlo III ha un cancro. Lo riferisce la Bbc, a pochi giorni dall'operazione alla prostata subita dal sovrano 75enne britannico. Nella nota si precisa che «sua Maestà è stata curata per un ingrossamento benigno della prostata» ed è stato «durante questo intervento che è stato notato questo secondo problema, successivamente diagnosticato come una forma di cancro». Buckingham Palace, sottolineando che re Carlo riceverà cure «adeguate», ha evidenziato che i medici hanno consigliato al monarca di sospendere per il momento qualsiasi impegno pubblico.