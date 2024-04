Kate malata, la resilienza straordinaria dei figli: «George, Charlotte e Louis la aiutano tantissimo»

di Dajana Mrruku

La notizia della malattia della principessa Kate ha lasciato tutti di stucco. Le voci su presunte amanti, complicazioni durante l'operazione all'addome e poi le teorie complottiste che toccavano punte di incredibilità. La principessa ha condiviso, quindi un video in cui annunciava a tutti che, dopo l'operazione, il suo team di medici ha rilevato un tumore e che quindi ha iniziato le cure prevista, in questo caso si tratta di una chemio preventiva.

La principessa ha rivelato di aver aspettato a condividere la notizia con i sudditi perché lei e il marito William avevano bisogno di tempo per elaborare la notizia e per poter raccontare ai loro figli George, Charlotte e Louis che cosa stava succedendo alla loro mamma.

Ma come hanno reagito alla notizia del tumore della principessa i piccoli di Kensington Palace?

La reazione di George, Charlotte e Louis

Secondo alcuni amici di lunga data della famiglia reale, i piccoli principi, George, Charlotte e Louis avrebbero reagito bene, nonostante la paura iniziale, alla notizia della malattia della mamma Kate, complice anche la solarità della principessa che riesce a trovare il buono in ogni situazione e augurarsi sempre un lieto fine.

L'insider continua elogiando la scelta e il tempismo di Kate: «La principessa del Galles ha aspettato a fare l'annuncio pubblico sulla sua salute fino a quando i suoi figli non hanno iniziato le vacanze di Pasqua. George, Charlotte e Louis non torneranno in classe fino alla fine di aprile, così avranno tempo e spazio per la famiglia per trascorrere del tempo privato insieme».

