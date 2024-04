Harry addolorato per i figli Archie e Lilibet, lontani dalla famiglia reale: «Si stanno perdendo la grande tradizione pasquale»

di Dajana Mrruku

Le vacanze pasquali sono decisamente più belle se trascorse insieme alla famiglia e alle persone che si amano , condividendo momenti magici e tradizioni tipiche di questo periodo. Il principe Harry lo sa bene. La scelta di rinunciare al suo ruolo di "senior" all'interno della famiglia reale e il trasferimento con la moglie Meghan Markle in America a Santa Barbara lo hanno allontanato ancora di più di suoi cari e, stando a quanto rivela una fonte vicina al principe, lui sentirebbe molto la mancanza della tradizione, in particolare di questo periodo di feste.

Il principe ha fatto una breve visita al papà Carlo quando ha scoperto del tumore e sia lui che la moglie Meghan hanno mandato un messaggio personale alla principessa Kate dopo l'annuncio della malattia, eppure questi passi verso la famiglia reale non hanno ancora portato ad un avvicinamento con loro.

La tradizione infranta

L'esperto e autore reale Tom Quinn ha rivelato che il principe Harry è molto triste e soffre la mancanza della tradizione di casa, soprattutto durante le feste, perché vorrebbe poter trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia e far conoscere i suoi bellissimi figli, Archie e Lilibet, a tutto il resto della royal family.

«La famiglia reale si riunisce tradizionalmente la domenica di Pasqua a Windsor per la messa nella cappella di San Giorgio, seguito da una breve passeggiata e poi da un pranzo molto tradizionale di agnello arrosto. Harry ha sempre apprezzato questa tradizione perché può incontrare i sudditi e scambiare alcune parole con loro, anche se per un breve periodo. Ma ciò che renderà ancora più triste Harry quest'anno sarà che i suoi figli si perderanno la caccia alle uova di Pasqua che si svolgerà dopo la messa», ha rivelato Quinn. Questo sarebbe stato sicuramente un modo per far conoscere i figli Archie e Lillibet ai suoi cuginetti George, Charlotte e Louis che stanno affrontando un momento molto difficile dopo la scoperta della malattia di mamma Kate.

Harry sembra aver fatto dei passi verso un possibile ritorno in patria dalla sua famiglia, ma Meghan Markle non si è ancora pronunciata al riguardo.

