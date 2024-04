Kate, «William impotente e spaventato di fronte al tumore della moglie»

di Dajana Mrruku

Kate ha annunciato di avere un tumore solo qualche settimana fa e intorno a lei si sono stretti proprio tutti, cercando di darle il sostegno e la privacy necessaria per completare i trattamenti e la chemioterapia preventiva a cui si sta sottoponendo.

L'attenzione mediatica sulla coppia è altissima e in questo momento entrambi devono dimostrarsi forti e coraggiosi per affrontare al meglio tutto quello che sta accadendo e non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Mentre la principessa cerca di tenere duro per i suoi figli, il principe William si sentirebbe sempre più impotente e spaventato di fronte alla malattia della moglie.

Andiamo a scoprire che cosa dicono di lui.

Come sta William?

Il principe William si trova in grande difficoltà e si sentirebbe molto impotente contro la malattia della principessa Kate. Secondo le fonti di Us Weekly, il principe del Galles starebbe facendo tutto il possibile per rimanere a casa con i figli e con la moglie per trascorrere quanto più tempo possibile insieme a loro. «William sta cercando di aiutare in tutti i modi Kate e stando sempre con lei.

Il principe avrebbe dovuto fare il suo ritorno in pubblico durante la messa della Pasqua, ma ha preferito rimanere a casa con la principessa Kate e i suoi figli, George, Charlotte e Louis.

Il supporto di William

«William è stato una grande fonte di conforto e rassicurazione - aveva detto la principessa durante il suo discorso in cui annunciava la scoperta del tumore -. Speriamo che comprendiate che, come famiglia, abbiamo bisogno di tempo, spazio e privacy mentre completo il mio trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l'ora di tornare quando sarò in grado di farlo, ma per ora devo concentrarmi sulla mia completa guarigione».

La coppia sembrerebbe essere quindi più unita che mai.

