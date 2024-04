Camilla, dettaglio da 4mila euro nell'outfit: «Le ricorda l'amore per Carlo, ma Elisabetta non l'avrebbe mai approvato»

di Dajana Mrruku

Re Carlo e la regina Camilla hanno fatto la loro prima apparizione pubblica dopo l'annuncio del tumore di Kate. In occasione della messa di Pasqua nella cappella di San Giorgio, i coniugi reali sono apparsi sorridenti e molto disponibili con i sudditi che sono corsi per vedere le condizioni del loro re. Carlo e Camilla sono rimasti in disparte epr tutta la durata della Santa Messa e hanno mantenuto un basso profilo, visto il momento delicato che sta affrontando l'intera famiglia reale dopo l'annuncio del tumore di Carlo e quello di Kate a poche settimane di distanza. Mentre il principe William ha dato forfait alla Messa per stare insieme alla moglie e ai figli, re Carlo e Camilla sono stati fotografati e hanno tranquillizzato l'opinione pubblica sulle loro condizioni di salute.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sull'outfit della regina Camilla e quel dettaglio che le ricorda tanto il suo amato Carlo.

Il dettaglio dell'outfit

L'assenza di Kate si fa sentire soprattutto in occasioni ufficiali come questa dove la principessa avrebbe deliziato i suoi sudditi con un outfit incredibilmente elegante, tanto da sembrare essere cucito addosso.

In molti sanno della sua passione per le borse Chanel e per il brand francese in generale, tanto da indossare spesso le sue decoltè con punta di Chanel, appunto. Anche in questa occasione, la regina ha deciso di arricchire l'outfit con una borsa Chanel, modello Black Quilted Mini Top Handle Bag da oltre 4mila euro.

La passione di Camilla

In pochi, tuttavia, sanno che questa passione della regina Camilla verso Chanel risiede nel suo logo: due C che si uniscono e sono invincibili, proprio come Carlo e Camilla. Stesse iniziali, per un destino che è stato inizialmente avverso nei loro confronti, ma che adesso sembra essere destinato a durare per sempre.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 11:08

