«Kate e William nervosi e imbarazzati per il ritorno di Harry e Meghan a Londra». Le rivelazioni dell’esperto reale Il Duca di Sussex dovrebbe essere in Inghilterra a maggio per il decimo anniversario degli Invictus Games







di Redazione web Il principe Harry dovrebbe tornare a Londra insieme alla moglie Meghan Markle a maggio in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, progetto benefico ideato dal secondogenito di Re Carlo III. Il Duca di Sussex è da anni che non vede il fratello William e la cognata Kate e, il prossimo mese, potrebbe incontrarli di nuovo. Tuttavia, l'esperto reale Tom Quinn ha fatto sapere che i principi del Galles sarebbero nervosi all'idea di un nuovo incontro e starebbero pensando a un modo per evitare qualsiasi tipo di imbarazzo. Le parole di Tom Quinn Tom Quinn ha rilasciato alcune dichiarazioni al Mirror in cui ha spiegato: «William e Kate sono davvero nervosi perché, sia che Harry vada a Londra da solo o con Meghan, temono si possano creare problemi. Il messaggio di Harry e Meghan a Kate Harry e Meghan sarebbero venuti a conoscenza del fatto che Kate stia lottando contro un tumore quando la principessa ha pubblicato il video su Instagram. I Duchi di Sussex avrebbero mandato un messaggio di pronta guarigione alla moglie del principe William. Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 20:54

