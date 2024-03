«William come Elisabetta: è incredibilmente forte in questo momento delicato per Kate»

di Redazione web

Il principe William sta attraversando un momento davvero delicato della sua vita. Oltre agli impegni reali deve pensare soprattutto alla salute della moglie Kate Middleton che, proprio la scorsa settimana, ha annunciato al mondo di avere un tumore. Quest'anno, quindi, le tradizionali attività che la Royal Family svolgeva in occasione di Pasqua, non ci saranno o, perlomeno, William, Kate e i bambini non vi parteciperanno. Trascorreranno la festività a Windsor in via del tutto privata. Il futuro re d'Inghilterra, secondo fonti vicine a Palazzo, sarebbe il pilastro di tutta la famiglia e questa sua forza interiore l'avrebbe ereditata dalla nonna: la Regina Elisabetta II.

Le dichiarazioni dell'insider

Una fonte vicina a Buckingham Palace ha rilasciato alcune dichiarazioni a People: «William è incredibilmente stoico e forte.

Un ex collaboratore di Palazzo ha, inoltre, aggiunto: «William è nato re, è sempre stato pronto a prendere le redini della sua famiglia. È ben attrezzato per questo e sa come deve agire. In questo momento di crisi, lui e Kate vogliono dedicarsi solo alla famiglia e ai bambini. Questo è ciò che ha fatto la regina quando Diana è morta nonostante venisse sempre attaccata e criticata».

Le parole dell'ex portavoce di Elisabetta

Ailsa Anderson, ex portavoce della Regina Elisabetta ha espresso il proprio parere in merito a Kate e ha dichiarato a People: «Kate ha una grande forza interiore, il sostegno di suo marito William e della sua straordinaria famiglia. Ora, deve concentrarsi solo su ciò che è importante, ovvero, la sua salute. Lei e il principe stanno proteggendo i loro figli. I loro benessere è la cosa più importante».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA