Kate Middleton, l'amico: «Il discorso sul tumore se lo è scritto da sola. Con le sue parole voleva rassicurare tutti»

Kate Middleton, tramite un video pubblicato venerdì sera sui canali social ufficiali, ha annunciato di avere un tumore. Tutto il mondo è rimasto davvero colpito dal triste messaggio della principessa del Galles che, dopo giorni di speculazioni e falsità che circolavano sul web, ha chiarito quali siano le sue vere condizioni di salute. Ora, la futura regina d'Inghilterra desidera solamente dedicarsi alla sua salute e alla sua famiglia. Un amico di Kate ha fatto sapere che il messaggio del video è stato scritto da lei senza l'intervento di alcun consigliere.

Le parole dell'amico di Kate Middleton

Il messaggio di Kate Middleton è stato un colpo al cuore per tutti i sudditi inglesi e non. Le parole della principessa hanno fatto commuovere tutti e la sua tranquillità, calma e compostezza, nonostante il periodo difficile, non sono passate inosservate. Un caro amico di Kate ha spiegato al Sunday Times: «Dopo avere appreso della malattia, Kate e tutta la famiglia hanno vissuto dei giorni molto difficili e le speculazioni sul web non aiutavano.

Il portavoce di Kensigton Palace

Il Daily Mail ha riportato le dichiarazioni di un portavoce di Kensington Palace: «William e Kate sono entrambi davvero toccati dai gentili messaggi arrivati da tutto il Regno Unito e da tutti i Paesi membri del Commonwealth. I principi sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno che stanno ricevendo da parte delle persone e sono grati che tutti abbiano capito il motivo per cui desiderano mantenere più privacy possibile sulla questione».

