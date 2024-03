Kate Middleton, l'esperta di linguaggio del corpo: «Era pallida e tirata». Il gesto nascosto: la risposta a chi dice che William l'ha tradita

di Redazione Web

Kate Middleton ha svelato al mondo di avere il cancro. In un video senza precedenti, la principessa del Galles ha reso pubblico il suo dramma e ha provato a rassicurare i sudditi spiegando che sta bene e che sta facendo chemioterapia preventiva. Kate, operata lo scorso gennaio all'addome, non ha spiegato la natura del suo male e in molti si domandano ancora quali siano le vere condizioni della moglie dell'erede al trono britannico William.

Kate, social all'attacco: dall'assenza di William alla sorella Pippa in vacanza, la principessa lasciata sola

L'esperta di linguaggio del corpo: Kate coraggiosa

Judi James, esperta di linguaggio del corpo, ha spiegato alla BBC cosa ha notato nel discorso alla nazione della principessa. Kate, spiega James, «sembrava pallida e piuttosto tirato». L'esperta ha però sottolineato che la futura regina ha pronunciato «uno dei discorsi solisti più coraggiosi di qualsiasi reale della storia», dice.

Perché aveva il sopracciglio alzato

«Il fatto che sia seduta da sola è una testimonianza della sua forza e del suo coraggio.

Il segno di affetto per William

Secondo l'esperta Judi James, nel discorso di Kate ci sarebbe anche un gesto che potrebbe essere un cenno al suo matrimonio che è stato messo sotto accusa nelle ultime settimane. Quando parla di William, definendolo «una grande fonte di conforto e rassicurazione», la principessa accenna un «debole sorriso di affetto». Secondo alcune delle tante teorie che si sono accavallate in questo periodo, c'era quella che parlava di William e del presunto flirt con l'aristocratica Rose Hanbury.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA