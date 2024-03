«Kate non sei sola», la stampa britannica vicino alla principessa di Galles ma per i medici è «inutile speculare»

«Kate, you're not alone», (Kate, non sei sola), con le immagini a tutta pagina della principessa del Galles che ieri ha infine rivelato di avere un cancro: la stampa britannica si stringe intorno a Catherine Middleton, dopo mesi di segreto che avevano alimentato complottismi, culminati nel «pasticcio» della foto in famiglia ritoccata. «Sto bene e sono sempre più forte ogni giorno che passa, andrà bene», titola il tabloid Daily Mail, mentre il Times, decano della stampa britannica di qualità opta per un rassicurante e curiale «La Principessa rivela il suo cancro e dice: starò bene».









I dubbi e il parere dei medici

E mentre davanti a Kensington Palace la vita prosegue pacifica e tranquilla, senza folla e senza troppi curiosi, in una fredda mattinata primaverile, resta il dubbio su quale cancro abbia Kate, sulle terapie, sui rischi.

Secondo i medici però, è completamente inutile fare illazioni, finché non arriveranno notizie più precise dalla Casa Reale.

