Kate, l'annuncio del tumore per fermare il ricatto sui dati rubati dalla cartella clinica? «Abbiamo fatto il possibile per tenere la cosa riservata»

Kate Middleton rompe infine il lungo silenzio e lo fa con un videomessaggio che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca: «Gli esami successivi all'operazione hanno rilevato la presenza di un cancro - racconta la principessa -. Il mio staff medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di questo trattamento».

La preoccupazione riguardo l'intervento e la sua successiva, prolungata assenza aveva scatenato diverse teorie riguardanti l'eventuale malattia, il suo stato di salute e persino la possibilità di un tradimento del principe William, preceduto e succeduto da vari problemi coniugali.

La mancanza di notizie ufficiali ha progressivamente peggiorato la situazione e i dubbi sono cresciuti in seguito allo scandalo del tentativo di furto delle cartelle cliniche della principessa alla London Clinic, vale a dire l'ospedale dove Kate Middleton è stata sottoposta a un intervento di chirurgia addominale il 18 gennaio.

Ma qual era il motivo del tentativo di furto? La teoria più accreditata riguarda la possibilità di ricattare la famiglia reale con la minaccia di diffondere le informazioni contenute nelle cartelle. In tal caso, la tempistica con cui Kate Middleton ha annunciato la malattia fa venire qualche sospetto...

La possibile minaccia

Le indagini riguardanti il tentativo di furto delle cartelle cliniche di Kate Middleton dalla London Clinic sono ancora in corso e le notizie più recenti confermano che tre lavoratori sono al momento sospettati di aver provato ad accedere ai dati.

Mentre qualcuno ha ipotizzato che la motivazione dietro il gesto potesse essere la crescente preoccupazione per le condizioni di salute della principessa da parte di qualche fan particolarmente devoto, altri hanno analizzato la situazione in maniera più pragmatica: le cartelle cliniche sarebbero potute essere usate per minacciare e ricattare la famiglia reale, vendute a caro prezzo come scoop giornalistico.

Dunque, se effettivamente il furto fosse andato a buon fine, Kate Middleton si sarebbe trovata nella spiacevole situazione di annunciare la sua malattia per evitare ulteriori scandali, nonostante non fosse ancora pronta a rivelarlo al pubblico.

Le tempistiche della pubblicazione del videomessaggio, se associate alle indagini riguardanti la sicurezza della London Clinic, fanno scaturire più di qualche sospetto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 10:27

