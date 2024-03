Kate e il tumore, Antonio Caprarica: «Ombra molto seria e grave sulla monarchia»

di Redazione web

Kate Middleton, tramite un videomessaggio pubblicato sui canali social ufficiali dei principi del Galles, ha annunciato al mondo intero di avere un tumore. La principessa ha assicurato che starà bene e che si dedicherà completamente a se stessa in questo periodo così delicato della sua vita.

Kate ha spiegato di avere già cominciato un ciclo di chemioterapia e di avere al suo fianco William, i bambini e una squadra di medici molto preparata.

L'annuncio della sua malattia ha sconvolto il mondo e i sudditi inglesi (e non solo) le hanno augurato una pronta guarigione. Sulla sua situazione, si è espresso anche il giornalista Antonio Caprarica, commentando il momento buio e difficile che si prepara ad affrontare la monarchia inglese.

Il commento di Antonio Caprarica

Antonio Caprarica ai microfoni di AdnKronos ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione di Kate Middleton e della Corona inglese. Il giornalista ha detto: «L’annuncio della principessa Kate Middleton chiarisce molti punti, anche perché inizialmente Kensington Palace aveva precisato che non si trattava di una malattia oncologica. In realtà, ora lei ha chiarito che c’è stato un prelievo di tessuti e un esame istologico ha rivelato purtroppo la presenza del cancro. Se si tratta di un tumore all’intestino è una situazione molto grave. Si comprende quindi perché questa povera disgraziata abbia chiesto un po’ di rispetto, anche per preparare e per spiegare la situazione a tre bambini piccoli. Sul piano personale sono profondamente rattristato. Tutta la situazione è stata gestita in modo pessimo. Probabilmente bisognava preparare meglio sin dall’inizio in modo graduale il popolo».

Antonio Caprarica ha sottolineato come due dei membri più importanti della monarchia inglese, ovvero Kate Middleton e Re Carlo III, stiano attraversando un momento complicato dovuto ai problemi di salute.

