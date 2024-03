Kate Middleton ha il cancro, il retroscena: «Harry e Meghan scioccati, l'hanno scoperto dal video». La telefonata tra i fratelli: cosa si sono detti

di Redazione Web

Kate Middleton ha scioccato tutti annunciando la malattia. Stando a quando riportano i tabloid inglesi, anche alcuni membri della famiglia reale che non conoscevano le reali condizioni della principessa. Stiamo parlando di Harry e Meghan, i due duchi da tempo in rotta con Buckingham Palace e con i principi del Galles. Davanti al dolore, però, l'orgoglio si fa da parte. Così, secondo quanto riporta il Daily Mail, una volta saputo della malattia «dopo il video di Kate come il resto del mondo», Harry e Meghan hanno subito chiamato William e Kate per mostrare la loro vicinanza.

L'annuncio ufficiale

Con un comunicato ufficiale, Harry e Meghan hanno augurato pronta guarigione alla principessa. Lo riferisce Cnn. «Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace», hanno affermato il Duca e la Duchessa di Sussex in una nota.

Secondo ITV, Harry e William (che da tempo sono in rotta) si sono sentiti subito dopo l'annuncio di Kate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA