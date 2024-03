Kate Middleton e il tumore, la mamma Carole le è sempre accanto: «Soffre anche lei». L'attacco ai complottisti

di Redazione web

Kate Middleton con il video in cui annuncia di avere un tumore ha spezzato il cuore a tutto il mondo che, in tutti questi anni al fianco di William, ha imparato a conoscerla e ad amarla. Oltre allo choc che lei stessa dice di avere subito dopo avere appreso della malattia, anche la sua famiglia e le persone a lei vicine starebbero soffrendo molto. In particolar modo, mamma Carole che in questo periodo così difficile non l'ha mai lasciata sola. Ecco che cosa ha dichiarato l'esperta reale della BBC Jennie Bond.

Le dichiarazioni di Jennie Bond

Jennie Bond, esperta reale della BBC, è stata intervistata dal Mirror e, oltre al dispiacere espresso per la principessa del Galles, ha esortato tutti a rispettare anche lo stato d'animo di Carole Middleton. Queste le sue parole: «Dovremmo anche dedicare un pensiero a un'altra madre e cioè Carole Middleton. Catherine può avere 42 anni, ma è ancora la figlia di Carole, la sua "bambina" e vederla affrontare tutto questo e resistere alle continue pressioni mediatiche, non deve essere stato semplice.

Le preoccupazioni di una mamma

Jennie Bond, inoltre, parla del modo in cui Kate ha comunicato la notizia della sua malattia e di come, al centro delle sue preoccupazioni, ci siano sempre stati George, Charlotte e Louis. L'esperta reale ha detto: «Per Kate, è il benessere dei suoi bambini la cosa più importante. Sia lei che il principe William hanno subito una quantità spaventosa di critiche per non essersi espressi prima di quanto hanno fatto. Ora, quei complottisti dovrebbero abbassare la testa per la vergogna».

