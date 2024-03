Carlo al Trooping the Colour nonostante il tumore: «Dovrà rinunciare alla tradizione»

di Dajana Mrruku

Il Trooping The Colour, la parata che nel Regno Unito festeggia il compleanno del sovrano (indipendentemente dal mese effettivo di nascita) è alle porte, anche se mancano ancora tre mesi. La domanda che tutti in Inghilterra si stanno ponendo, tuttavia, è sempre la stessa: re Carlo III ci sarà?

L'organizzazione della parata richiede tempo e dedizione e il re sembra essere «determinato a partecipare», ma viste le sue attuali condizioni di salute il re sarà costretto a rinunciare a una delle tradizioni storiche dell'evento che celebra il suo compleanno.

Andiamo a scoprie di cosa si tratta.

Re Carlo rinuncia alla tradizione

Re Carlo ha annunciato di avere un tumore, ma da subito ha iniziato le cure necessarie.

Il re tuttavia non vuole abbattersi e vuole dimostrare al suo popolo la sua forza e la voglia che ha di celebrare il suo compleanno e di festeggiarlo con i sudditi che lo hanno sempre sostenuto, motivo per cui è fortemente determinato a partecipare alla parata del Trooping The Colour, anche se questo potrebbe portarlo a rinunciare alla tradizionale parata a cavallo che potrebbe essere pericolosa viste le sue condizioni di salute. Carlo dovrebbe quindi prendere parte ai festeggiamenti dalla carrozza reale dove siedono solitamente la regina e le principesse.

La regina Elisabetta II stessa non partecipò alla tradizionale parata a cavallo negli ultimi anni a causa dell'avanzare dell'età che la costrinse a sfilare in carrozza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 12:24

