Kate, la sosia Heidi Agan rompe il silenzio: era lei nel video con il principe William?

Kate Middleton è stata filmata con il marito, il principe William, mentre visitava un negozio a Windsor ma per molti quella nel video non è la principessa del Galles. Tra chi ha sollevato dubbi su chi fosse realmente la donna nel video c'è anche qualcuno che ha suggerito potesse trattarsi di Heidi Agan, nota sosia di Kate, che impersona la futura regina da molti anni.

Le voci e le speculazioni attorno a questa storia hanno portato la sosia a rompere il silenzio riguardo alle accuse, come riportato da The Mirror.





Kate Middleton, l'annuncio alla BBC come quello di Lady Diana? La storia si ripete

La sosia rompe il silenzio

Le parole della sosia di Kate Middleton, Heidi Agan, sono state le seguenti: «I miei social media sono impazziti perché la gente pensa che sia io, ma non è così». «Ero al lavoro in quel momento, quindi so che non sono io.

La donna, 43 anni, ha espresso il suo pieno sostegno alla principessa, la quale dovrebbe tornare ai doveri reali a tempo pieno dopo Pasqua. Heidi si esibisce regolarmente accanto agli altri sosia della Famiglia Reale Britannica, tra cui il principe William, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

Photo credits: Kikapress; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA