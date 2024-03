Famiglia reale e vuoto di immagine, l'esperto: «Troppi errori, non possono mentire. Kate abbandonata»

di Redazione web

La famiglia reale è sulla bocca di tutti. Alle prese con problemi di salute, presunti tradimenti reali e errori di comunicazione. Pesa sicuramente il Photoshop gate della duchessa di Galles e Cambridge Kate Middleton a cui si unisce una nuova foto ritoccata che vede la defunta Regina Elisabetta con i suoi nipoti. «Una situazione confusa, imperdonabile per i sudditi inglesi, alimentata soprattutto dalle voci che impazzano sul web. Ma numerosi sono gli errori commessi dalla Royal Family. Se sei un membro della famiglia reale inglese non puoi farti sorprendere a mentire». Vittorio Sabadin, giornalista, scrittore, autore di importanti libri sulla famiglia Reale inglese, spiega all'Adnkronos cosa sta accadendo in terra di Albione.

«Pagati dai cittadini, non possono mentire»

Il tumore di Carlo III e le terapie che lo stanno allontanando da alcuni impegni ufficiali, la "fuga" di Camilla al mare per una breve vacanza, la misteriosa malattia di Kate, anche se lunedì sera il Sun ha pubblicato in esclusiva foto e video che la ritraggono accanto al reale consorte mentre fa la spesa in un "farm shop" non lontano dalla tenuta di Windsor, la "scomparsa" del principe William che ha ridotto i suoi appuntamenti per stare più vicino alla famiglia.

«I sudditi britannici perdonano tutto alla monarchia, ma non di essere ingannati – continua Sabadin –. I royal vivono una vita di grandi privilegi, sono "pagati" con le tasse dei cittadini, hanno il dovere della trasparenza e della sincerità. Non possono essere persone che mentono e oggi non riescono ad uscire da questa ambiguità. È indubbio comunque che la monarchia inglese stia vivendo una crisi che ancora non si è risolta. Queen Elizabeth diceva sempre "Io devo essere vista per essere creduta". Per ciò che riguarda la principessa Catherine, scomparsa da settimane, ci sono forse squarci di speranza dopo la foto pubblicata dal Sun, ma al momento continua a non farsi vedere».

La foto ritoccata

E a proposito della foto "ritoccata" che ha fatto gridare allo scandalo, commenta ancora Sabadin: «La toppa è stata peggiore del buco.

«C'è un vuoto di immagine»

C'è oggi un "vuoto" di immagine tra i membri della Royal Family. Sembra quasi che i Windsor siano in difficoltà a riconnettersi con i sudditi. Non accadeva dai tempi della Regina Elisabetta. «Siamo in piena trasformazione della monarchia inglese, una transizione già cominciata con assoluta prudenza da queen Elizabeth – spiega Sabadin – Ma per parlare ai giovani, quelli che amano meno la monarchia, c'è bisogno di una nuova generazione di royal. E a parte William e Kate (fuori il principe Andrea per i suoi problemi giudiziari e di conseguenza le figlie Beatrice e Eugenia di York), il principe Edoardo, oggi 60enne con la sua famiglia, la royal family è rappresentata da ultra settantenni, una casata un pò stantia che continua a guardare al passato e non al futuro».

«Tra l'altro – ricorda ancora – anche la regina Camilla non è più giovanissima, ha 78 anni e soffre di osteoporosi come la nonna e la mamma. L'idea di Carlo III dunque di snellire la monarchia inglese è nobile, ma non realizzabile, come aveva profetizzato la principessa Anna. Certo oggi Meghan Markle si starà mordendo le dita – conclude Sabadin –. Con Kate fuori gioco avrebbe avuto campo libero".

