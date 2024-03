Harry in videochiamata, William consegna i premi: la «maratona surreale» per i Diana Awards dura più di 7 ore

Una «maratona surreale» dalla durata di circa 7 ore. Una giornata sicuramente densa di emozioni quella organizzata dalla Royal Family britannica per la consegna dei Diana Legacy Awards, i premi indetti in memoria dell'ex principessa del Galles e arrivati quest'anno alla 25esima edizione, ma anche estenuante per i partecipanti. E la colpa è di William e Harry. Quest'anno, l'evento ha visto una struttura particolarmente unica e complessa, dovuta principalmente alle diverse esigenze dei due principali membri della famiglia reale coinvolti.