Carlo incontra i veterani e William torna ai suoi impegni: «Il sovrano è in ottima forma». Le cure contro il cancro

di Redazione web

Dopo settimane di apprensioni e di voci – soprattutto sulle condizioni di salute della duchessa di Galles e Cambridge Kate Middleton – la famiglia reale torna (o quantomeno ci prova) alla normalità. Re Carlo, 75 anni, e il figlio William, 41 anni, riprendono i loro impegni ufficiali. Il sovrano è ricomparso martedì 19 marzo. Apparentemente è in discreta forma, nonostante le terapie a cui è sottoposto dopo la diagnosi di cancro del mese scorso. Il sovrano ha ricevuto a Buckingham Palace un gruppo di vecchi veterani della guerra in Corea, a 70 anni dagli accordi che vi misero fine.

Come sta re Carlo

Le immagini sono state diffuse dalla corte dopo le plateali fake news circolate lunedì 18 marzo sul web e su qualche media su una fantomatica morte del sovrano: voci alimentate in particolare in Russia e in Ucraina – fra sospetti di provocazione o disinformazione più o meno organizzata – e peraltro già categoricamente smentite nella stessa giornata sia dal palazzo sia dalla diplomazia britannica.

William torna ai suoi impegni

Intanto, l'erede al trono, William, ripreso sabato in un primo video (attribuito a un testimone amatoriale) con la consorte Kate a due mesi dalla misteriosa operazione di lei all'addome, è tornato martedì pomeriggio 19 marzo agli impegni ufficiali di rappresentanza della dinastia a Sheffield, nel nord dell'Inghilterra.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 18:00

