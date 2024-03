Kate, il dettaglio delle orecchie nel video alimenta le teorie del complotto. La sosia: «Non sono io con William»

Mostrarsi al pubblico per fermare ogni possibile speculazione sulla sua salute. Questa la scelta di Kate. Scelta che però le si è ritorta contro come un boomerang: il video della sua uscita per andare a fare la spesa ha suscitato una nuova ondata di dubbi sul fatto che chi accompagnasse William a Windsor farm Shop, nei pressi dell'Adelaide Cottage, fosse effettivamente la principessa di Galles.

Secondo alcune teorie complottiste, alimentate anche dalla scarsa qualità del video che non mostra nel dettaglio il volto di Kate, che si vede solo da lontano, la futura regina sarebbe in realtà stata impersonata da una sosia.

Momento sempre più complicato per la principessa: foto manipolate, una malattia misteriosa, un comportamento poco trasparente che non fa altro che aumentare il numero di persone che credono a qualche dietrologia misteriosa. Come se Kensington Palace avesse qualcosa da nascondere.

Parola alla sosia

In questa storia intrigante ha preso parola anche Heidi Agan, la sosia di Kate Middleton «più realistica» della Gran Bretagna che da oltre un decennio si guadagna da vivere impersonando la principessa del Galles. La donna è intervenuta per mettere a tacere la «folle» teoria cospirativa secondo la quale sarebbe lei a comparire nel video accanto a William.

Come riportato dal Mirror, Heidi Agan ha dichiarato di credere «al 100%» che quella che appare nella clip sia effettivamente Kate. Il video mostra la principessa trasportare una borsa della spesa che esce velocemente da un negozio di agrumi insieme al marito: è il primo filmato della futura regina dopo l'intervento chirurgico all'addome di gennaio.