«Kate e William avrebbero chiesto a Harry e Meghan di portare a Londra Archie e Lilibet»: le parole dell'esperto

Harry dovrebbe tornare a Londra il mese prossimo in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games e non è ancora certo che con lui ci sia anche la moglie Meghan Markle. Alcune voci vicine a Palazzo, infatti, hanno insinuato che la Duchessa non voglia partire da Montecito per tornare in Inghilterra, anche se, non è ancora detta l'ultima parola. Secondo l'esperto reale Tom Quinn, il principe William e Kate vorrebbero cercare di risolvere i problemi con Harry e Meghan e vorrebbero che portassero a Londra i figli Archie e Lilibet. La tanto attesa riappacificazione è vicina?

Le dichiarazioni di Tom Quinn

I sudditi inglesi vorrebbero che tra William e Kate e Harry e Meghan, i cosiddetti "Fabulous 4", tornasse in qualche modo il sereno. I principi del Galles sarebbero pronti ad andare oltre le accuse ricevute dai Duchi di Sussex che, però, a loro volta, starebbero aspettando delle scuse per ciò che è capitato in passato.

Tom Quinn, esperto reale, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Mirror in cui si è espresso in merito al possibile ritorno di Harry e Meghan a Londra.

Archie, Lilibet e la Royal Family

Si può dire che Archie e Lilibet non abbiano mai avuto un contatto diretto con la Royal Family. Il bambino è nato nel 2019 e nel 2020, i genitori si sono trasferiti a Montecito, in California, lontano da Londra. La piccola è, invece, nata nel 2021, negli Stati Uniti. Riportarli in Inghilterra per conoscere i cugini più grandi sarebbe un bel modo per farli sentire parte della Famiglia Reale.

