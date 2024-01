Nathan Falco Briatore, amore di mamma Elisabetta Gregoraci. Ma la fidanzata? La risposta è sibillina

di Cristina Siciliano

Elisabetta Gregoraci in versione proud mom. La conduttrice ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto del figlio Nathan Falco, avuto dal matrimonio con Flavio Briatore. Oggi Nathan ha 13 anni ed è quasi un ometto. Lentamente Nathan cresce, assomigliando sempre più al padre Flavio Briatore. Ma una cosa che ancora non è cambiata nel tempo è l'amore della conduttrice per il figlio. «Amore mio quanto ti amo», scrive infatti a corredo della foto.

Nathan Falco e la sua situazione sentimentale

Nathan Falco Briatore ha una fidanzata? Il ragazzo non risponde negativamente, ma si lascia andare a un commento sibillino.

«Cuore occupato»

«Non sono fidanzato, ma ho il cuore occupato». Sono state queste le parole di Nathan, ospite a "Verissimo" qualche tempo fa insieme alla mamma, per parlare del loro rapporto. Il 13enne si è sbottonato anche sulla sua situazione sentimentale, ammettendo di avere una persona speciale nella propria vita.

