Elisabetta Gregoraci, Briatore e Nathan Falco in Kenya: il look coordinato per Capodanno è da urlo Ieri sera, 31 dicembre, i tre hanno deciso di vestirsi coordinati total white







di Cristina Siciliano Flavio Briatore si trova attualmente in Kenya con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. I tre trascorrono la mattina sulla spiaggia e si riuniscono nuovamente la sera sempre sorridenti e si divertono come una vera e propria famiglia. E proprio ieri sera, 31 dicembre, i tre hanno deciso di vestirsi coordinati total white. Papà e figlio erano praticamente identici: pantaloni lunghi bianchi, camicia bianca e scarpe bianche. La showgirl ha optato per un abito bianco lungo, con spalline, leggermente trasparente. Non c'è una foto sui loro profili social che li ritrae tutti e tre insieme, ma sia la Elisabetta Gregoraci sia l'imprenditore hanno condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto con il figlio. Flavio Briatore su Instagram Tra gli ultimi post condivisi su Instagram c'è un video recap del 2023. La showgirl ha pubblicato un video che mostra i momenti lavorativi più importanti dell'anno 2023. «Una bella carica di progetti, lavoro, soddisfazioni, bei momenti - ha scritto Elisabetta Gregoraci su Instagram -. Porto tutto nel mio cuore insieme a voi che avete condiviso con me tutto questo. Grazie 2023». Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci stanno trascorrendo la loro vacanza nel resort dell'imprenditore. La showgirl sia nel 2021 che nel 2022 è volata a Malindi verso il Billionaire Resort & Retreat, una location da sogno. Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 16:56

