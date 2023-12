Flavio Briatore, il figlio Nathan Falco sul quad senza casco. Capodanno a Malindi nella polemica: «Ormai sembri un blogger»

di Cristina Siciliano

Flavio Briatore si è concesso una vacanza in Kenya, a Malindi, insieme ad Elisabetta Gregoraci e il loro figlio Nathan Falco. I festeggiamenti della family continuano a vele spiegate su e giù per il globo. Anche quest’anno il Capodanno di Flavio Briatore fa rima con mare cristallino, sabbia bianca, sole cocente e famiglia. L’imprenditore festeggerà l'ultimo giorno dell'anno nel resort di sua proprietà, il Billionaire Resort & Retreat di Malindi, in compagnia dei suoi affetti più cari. Un viaggio all'insegna del relax, del divertimento e della famiglia.

Flavio Briatore e Nathan Falco

Al fianco dell'imprenditore, il figlio Nathan Falco e l'ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del post Instagram pubblicato da Briatore. E naturalmente non sono mancate le critiche da parte degli hater. «La cosa fastidiosa è vedere il figlio che guida il quad senza casco», ha scritto un utente. E ancora: «Ti rispetto ma mi sembri un blogger ormai. Non hai bisogno di tutto questo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 14:51

