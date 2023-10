Flavio Briatore in formissima in riva al mare a Dubai: tra i commenti spunta un vip. «Sembra l'Abruzzo»

di Redazione Web

Per Flavio Briatore le vacanze non sono terminate. L'imprenditore nelle ultime ore è volato a Dubai per trascorrere qualche altro giorno di relax. Non è passata inosservata ai fan la foto che Flavio Briatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L'imprenditore si è mostrato negli scatti social in perfetta forma. Un dettaglio che hanno notato soprattutto moltissimi suoi fan.

Elisabetta Gregoraci e lo 'strano' spuntino alle 2 di notte: «Non dormo mai». Ecco cos'ha mangiato

Flavio Briatore, Nicolò De Devitiis: «Mi ha assunto e lavorerò per lui. Mi ha chiesto quanto guadagno a Le Iene»

Sono bastati pochi minuti, qualche primo piano e la sua foto ha iniziato a circolare sul web.

Sono solo questi alcuni dei commenti dei suoi fan al post che Flavio Briatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma un altro commento non è passato inosservato ai fan: quello di Simone Colaiuta che al corredo del post di Briatore ha scritto: «Sembra Alba Adriatica».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA