Elisabetta Gregoraci e lo 'strano' spuntino alle 2 di notte: «Non dormo mai». Ecco cos'ha mangiato

Resistere alla tentazione degli spuntini di mezzanotte a volte è difficile. Alla fame, si sa, non si comanda, soprattutto nel cuore della notte. Quando il bisogno di cibo assale, l’unica cosa che si può fare è cedere. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ore ha raccontato ai suoi fan, attraverso le sue Instagram stories, di aver fatto un piccolo spuntino notturno. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Se durante l’arco della giornata si è riusciti a resistere ai peccati di gola, di notte la tentazione di sgarrare diventa sempre più forte. Che sia l’ultimo pezzo di torta al cioccolato rimasta in frigo o qualche biscotto, non importa. «Spuntino notturno. Non dormo mai. Merendina alle due di notte».



Sono queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. La showgirl ha mostrato la sua mano che tiene una merendina Kinder Colazione. Niente da fare, anche Elisabetta Gregoraci non è riuscita a resistere alla fame nel cuore della notte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 15:29

