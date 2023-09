Elisabetta Gregoraci, tenera dedica a Nathan Falco: «La vera bellezza». E Flavio Briatore sorprende tutti

di Redazione Web

L'amore per un figlio non si può quantificare. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci che giorno dopo giorno si dice sempre più innamorata. Infatti, ogni occasione e buona per scrivere parole d'amore nei suoi confronti attraverso il suo profilo Instagram. A dimostrarlo è l'ultimo post che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una carrellata di foto che mostra la complicità di una mamma con il proprio figlio. Moltissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Nella frenesia della vita , la vera bellezza si trova nei momenti condivisi con chi ci fa stare bene».

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post. «Siete meravigliosi. La bellezza immensa di queste foto, mamma orgogliosa di un figlio splendido. Complimenti Eli», ha scritto una fan. E ancora: «La vostra complicità, il vostro volervi bene vi rende davvero stupendi».

In particolare però, il commento dell'ex marito Flavio Briatore non è passato inosservato ai fan più attenti: «Più alto della mamma. Belli».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA