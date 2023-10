Flavio Briatore, Nicolò De Devitiis: «Mi ha assunto e lavorerò per lui. Mi ha chiesto quanto guadagno a Le Iene»

di Redazione Web

Nicolò De Devitiis è ormai seguitissimo da moltissimi fan anche sui social. I segnali che l'inviato de Le Iene è il nuovo volto maschile di Tiktok da tenere sottocchio ci sono tutti. Video divertenti dove non mancano i sorrisi. Nicolò ne ha fatta di strada, da quando faceva il bike blogger con il nome 'divanoletto'. Ed è proprio nelle ultime ore che l'inviato ha pubblicato un video insieme a Flavio Briatore e ha comunicato ai suoi fan che l'imprenditore sarà presto ospite a Le Iene. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Il video che ha pubblicato Nicolò De Devitiis in compagnia di Flavio Briatore sul suo profilo Tiktok presenta un breve sketch simpatico. «Sono stato assunto e per due giorni lavorerò per il signore Briatore - ha sottolineato Nicolò De Devitiis -.

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del video che ha pubblicato Nicolò De Devitiis sul suo profilo Tiktok. Non tutti positivi. «Mi dispiace per te», ha scritto un utente. E ancora: «Sei un ragazzo intelligente ma così mi scadi». «No. Il dio denaro ha conquistato pure te, devi crescere e quindi ti giri dove ti porta più in alto», ha scritto ancora un altro hater.

