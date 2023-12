Flavio Briatore, gli auguri dalla spiaggia di Malindi: «Buon Natale a chi è in carcere»

di Cristina Siciliano

Flavio Briatore è volato in Kenya con il figlio Nathan Falco e l'ex moglie Elisabetta Gregoraci dove rispettando la tradizione ha celebrato il Natale 2023. Anche quest'anno il Natale di Flavio Briatore fa rima con mare, sabbia bianca, sole cocente e famiglia. L'imprenditore ha festeggiato il 25 dicembre nel resort di sua proprietà, il Billionaire Resort & Retreat di Malindi, in compagnia dei suoi affetti più cari. A tale proposito, Flavio Briatore nelle ultime ore ha pubblicato un video di auguri per i suoi follower attraverso il suo profilo Instagram.

Le parole di Flavio Briatore

«Buon Natale a tutti i follower - ha sottolineato Flavio Briatore nel video -. Buon Natale a chi non sta bene e chi sta in ospedale in questo momento. Auguri per una presta guarigione. Buon Natale alle persone che sono in carcere e alla gente che soffre la situazione economica non brillante che abbiamo in questo momento in Italia».

Flavio Briatore ha aggiunto: «Il Natale dovrebbe essere la riconciliazione e tutti dovremmo darci una mano e per questo ognuno dovrebbe fare la sua piccola parte affinché questo avvenga.

