Elisabetta Gregoraci, brutto risveglio con l'influenza: «Stanotte sono stata poco bene»

Elisabetta Gregoraci mamma multitasking. Inseparabili, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco, hanno trascorso qualche giorno all'insegna della spensieratezza e complicità. Infatti, proprio nelle ultime ore, la showgirl ha pubblicato alcuni video in cui mostra di aver accompagnato il figlio allo stadio San Siro per vedere la partita Milan-Fiorentina. Ormai tutti lo sanno: il figlio di Flavio Briatore è un grande tifoso del Milan e ha indossato per l'evento una giacca college color panna con i bottoni neri a contrasto.

Tuttavia, questa mattina il risveglio di Elisabetta Gregoraci non è stato dei migliori. La showgirl ha spiegato ai suoi fan che non si è sentita bene questa notte. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci su Instagram

Elisabetta Gregoraci questa mattina si è mostrata già attivissima con trucco e parrucco.

«Buondì che fatica oggi - ha scritto Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Sono stanca poi stanotte non sono stata bene e quindi il mio visino è "quello che è". Per fortuna ci ha pensato Luca (il truccatore ndr.) a tirarmi un po' su. Ho avuto un piccolo acciacco di influenza. Ma devo andare a lavorare quindi ci aggiorniamo dopo».

La showgirl ha aggiunto: «Ah dimenticavo questo pomeriggio ci sarà la mia intervista a Verissimo tutta cuore».

