Elisabetta Gregoraci al figlio Nathan: «Scusami se hai visto la tua mamma piangere spesso». E svela perché non andrebbero mai a dormire

di Cristina Siciliano

La breve vacanza di Elisabetta Gregoraci a Dubai con il figlio Nathan Falco è terminata. La showgirl ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax dopo la morte della nonna di 102 anni. Tuttavia, sembra ieri che Nathan Falco Briatore camminava mano nella mano con mamma e papà guardandosi intorno con aria curiosa.

Oggi, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha invece 13 anni ed è decisamente cresciuto ma resta sempre «l'amore di mamma». Infatti, nelle ultime ore la showgirl ha raccontato ai suoi fan attraverso le sue Instagram stories com'è il suo rapporto con il figlio e il motivo per il quale hanno difficoltà ad andare a dormire e poi... non è mancata una tenerissima dedica di ringraziamento per questi giorni trascorsi insieme. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Io e Nathan non andremmo mai a nanna - ha scritto Elisabetta Gregoraci su Instagram -.

La showgirl ha aggiunto: «Il mio Podio, la mia roccia, il mio sostegno. Grazie per questi giorni amore mio non facili per me - ha scritto Elisabetta Gregoraci a corredo della foto con Nathan pubblicata nelle sue Instagram stories -. Scusami se hai visto la tua mamma piangere spesso e se non sono stata sempre al top. Ma tu sai».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 12:54

