Elisabetta Gregoraci in lacrime dopo la morte della nonna: «Ho passato giorni tristi»

di Redazione Web

Figure centrali durante l'infanzia e l'adolescenza, i nonni condiscono la vita con racconti, insegnamenti e ricette difficili da dimenticare. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che purtroppo nei giorni scorsi ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram la morte della sua amatissima nonna Elisabetta. Quest'estate avevano spento insieme 102 candeline e per la showgirl rimarrà sempre «un esempio di vita». Tuttavia, nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci è tornata sui social per ringraziare i suoi fan per la loro vicinanza ma non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ciao ragazzi e ragazze, volevo salutarvi perché erano un paio di giorni che non mi vedevate e non mi sentivate - ha spiegato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -.

La showgirl ha aggiunto: «Come dico sempre non è così scontato che accada questo. E vi dirò di più ci sono state tante persone che non immaginavo mi fossero vicino e invece mi hanno fatto sentire la loro presenza, calore e vicinanza. Veramente grazie di cuore. Adesso ho raggiunto Nathan perché c'è il break scuola e così trascorro qualche giorno con lui. Comunque da parte mia e di tutta la mia famiglia vi volevamo ringraziare di cuore e la nonna sarà felice».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 09:00

