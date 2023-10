Elisabetta Gregoraci in lacrime per Nathan Falco: «Mille pensieri e cambiamenti, a volte sono fragile e spaesata»

di Redazione Web

Risollevarsi in seguito ad un cambiamento apportato nella propria vita non è sempre così semplice. È normale sentirsi smarriti e vulnerabili. Eppure per risalire la china e andare avanti nonostante le difficoltà è importante resistere e affrontare gli eventi in modo positivo, in altre parole, essere più resilienti e soprattutto cosapevoli. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ore ha voluto raccontare della giornata trascorsa a Ginevra con il figlio Nathan Falco per vedere la sua nuova scuola. Successivamente, la showgirl ha condiviso una foto di Nathan in aereo: «Giornata intensa amore mio. Piena di emozioni e di sensazioni diverse. Che dire, stai diventando grande amore. Per ogni scelta che farai io starò al tuo fianco».

Tornata a casa dopo una giornata intensa con il figlio Nathan, Elisabetta Gregoraci non riesce a trattenere le lacrime. «Stasera va così.

Lo spuntino notturno

A volte è impossibile resistere allo spuntino nel cuore della notte. Infatti, Elisabetta Gregoraci, a seguito di ciò che ha raccontato ai suoi fan nelle sue Instagram stories, si è concessa, alle due di notte, un piccolo peccato di gola: due Kinder Cards. «Il mio spuntino notturno - ha scritto Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Stasera non riesco a dormire».

