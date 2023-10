Elisabetta Gregoraci continua la fame after hours: «Terzo tegolino della notte. Storia muta». Carenza d'affetto?

di Redazione Web

Fame notturna. Si inizia sempre con un piccolo spuntino, nonostante una cena abbondante. Si fa fatica a prendere sonno e si corre in cucina alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare. Alla fame non si comanda soprattutto nel cuore della notte. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove si vede lei che mangia durante la notte. La showgirl ha dimostrato ai suoi fan di non essere riuscita a resistere, ancora una volta, alla sua fame notturna. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci e lo 'strano' spuntino alle 2 di notte: «Non dormo mai». Ecco cos'ha mangiato

Elisabetta Gregoraci, tenera dedica a Nathan Falco: «La vera bellezza». E Flavio Briatore sorprende tutti

Se durante l'arco della giornata è possibile resistere ai peccati di gola, di notte la tentazione di "sgarrare" diventa sempre più forte. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ore ha sentito il bisogno di mangiare qualcosina di dolce alle due di notte: tre tegolini al cioccolato del Mulino Bianco. «Terzo tegolino della notte.

Ancora una volta Elisabetta Gregoraci ha mostrato ai suoi fan, attraverso il suo profilo Instagram, che se nel cuore della notte si avverte fame meglio cedere che resistere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA