Elisabetta Gregoraci, la serata con Nathan Falco e la passione per la maionese: «Solo io la mangio così?»

Se si pratica sport con costanza e si ha uno stile di vita sano come Elisabetta Gregoraci, la dieta mediterranea funziona benissimo. Tuttavia, la showgirl televisiva nelle ultime ore si è concessa qualche peccato di gola. Nessuno lo avrebbe mai detto che ad Elisabetta Gregoraci piace consolarsi con il cibo soprattutto in questi primi giorni di freddo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«La cena è servita: tagliatelle alla Bolognese per me. Pizza per Nathan. Patatine per entrambi». Sono queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scritto a corredo di una foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Una serata speciale per Elisabetta Gregoraci che ha condiviso insieme a suo figlio Nathan Falco, al quale ha dedicato una serie di scatti nelle sue Instagram stories mentre guardano il film Ghost diretto da Jerry Zucke. «Piango tutte le volte. Questo è uno dei miei film preferiti», ha scritto la showgirl a corredo della foto.

