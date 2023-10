Elisabetta Gregoraci, morta la nonna a 102 anni. L'addio commovente sui social: «Sei stata una forza della natura»

di Redazione Web

Elisabetta Gregoraci ha apena annunciato ai suoi fan una notizia molto dolorosa per lei, la morte della nonna Elisabetta che aveva compiuto poprio questa estate 102 anni. La conduttrice era molto legata a lei e il giorno del suo compleanno aveva deciso di fare una sorpresa alla sua famiglia, presentandosi in Calabria proprio per festeggiarla tutti insieme. «Grata di poter essere al tuo fianco», aveva scritto Eli che, purtroppo ha dovuto dire addio a sua nonna questa mattina.

Elisabetta, l'addio a nonna Eli

«Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato.

Tanti i messaggi di sostegno e di forza dai suoi fan e da personaggi famosi, come Mara Venier.

