Flavio Briatore, dedica social per Nathan a scuola a Ginevra. Elisabetta Gregoraci commenta così

di Redazione Web

Nathan Falco si è trasferito a Ginevra. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dopo una lunga pausa estiva ha ormai lasciato Montecarlo per studiare in una delle scuole più prestigiose al mondo: l'Instituit Le Rosey. Tuttavia, non è semplice per la conduttrice riuscire a colmare la distanza fisica da suo figlio. Infatti, nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci ha dato sfogo ad una sua riflessione a ridosso della partenza di Nathan.

«Il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso. Quelle giornatine intense che poi la sera crolli - ha scritto qualche giorno fa Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. I mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare, ma la vita è bella anche per questo».

Nelle ultime ore, invece, è stato Flavio Briatore che ha dedicato un tenero messaggio social a Nathan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Flavio Briatore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una foto del figlio Nathan Falco.

Quanto costa il prestigioso Institut Le Rosey

Nathan Falco Briatore, 13 anni, ha lasciato Montecarlo alla volta della Svizzera, precisamente per la località di Rolle, sulle sponde del lago di Ginevra. Il figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci è ora uno studente del prestigioso Institut Le Rosey, considerato la scuola più costosa al mondo. Nel collegio bilingue sono iscritti rampolli della nobiltà, figli di personaggi influenti della finanza, della politica e del mondo dello spettacolo. Le Rosey è considerata la scuola più costosa al mondo, e non c'è da stupirsi se la sua retta supera i 100mila euro all'anno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 14:40

