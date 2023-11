Elisabetta Gregoraci, viaggio in Vietnam: «Vi porto con me...»

di Cristina Siciliano

Baie da sogno e maestose città imperiali: il Vietnam è ricco di attrazione e non a caso sono tante le persone che scelgono di pianificare un viaggio in questo Paese del sud-est asiatico. E lo sa Bene Elisabetta Gregoraci che nelle ultime sta visitando il Vietnam e le sue meraviglie. «Andiamo. Vi porto con me per qualche giorno in uno dei posti che da sempre ho voluto visitare. Keep in touch». Sono queste le prime parole che la showgirl ha scritto a corredo della foto in aereo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci su Instagram

Elisabetta Gregoraci sta condividendo con i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram numerosi scatti del suo viaggio, tra viste mozzafiato, bachi e tessuti di seta e numerose strade. «Questa è la strada per raggiungere la Capitale Can Tho», ha scritto la showgirl a corredo di un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. «Arrivata - ha continuato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories.

La crociera privata

La showgirl ha aggiunto nelle sue Instagram stories: «Così un po' sfocata mi aggiro per la città e tra poco inizierò il diario di questo ciaggio appena iniziato».

La crociera privata sul Mekong permette di toccare, assaggiare e sentire lo spirito del sud-est asiatico.

La showgirl avrà la possibilità di esplorare la ricca storia del Vietnam e della Cambogia, visitare vivaci mercati galleggianti e passere del tempo con gli abitanti del villaggio.

