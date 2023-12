Elisabetta Gregoraci sul quad senza casco: «Ecco perché non lo indosso»

di Cristina Siciliano

E poi c'è Elisabetta Gregoraci che ha scelto di trascorrere il Natale al caldo. La showgirl è volata in Kenya insieme al figlio Nathan Falco e Flavio Briatore ed è dal lussuoso resort dell'ex marito che si sta preparando ad augurare "buone feste" ai suoi follower. Nonostante le temperature estive e il sole caldo, l'atmosfera natalizia si respira anche a Malindi, nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci si sta godendo un po' di relax all'insegna del sano divertimento in famiglia.

Il video

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che non è passato inosservato ai suoi fan. La showgirl si è ripresa mentre guida un quad senza indossare il casco. A tale proposito non è mancata la spiegazione di Elisabetta Gregoraci che ha prevenuto i commenti negativi degli hater. «Pronti e via.

Prima di partire per la meta esotica, Elisabetta, Nathan e Flavio Briatore hanno festeggiato in anticipo con una cena insieme alla sorella della conduttrice e alla sua famiglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 19:37

