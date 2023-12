Elisabetta Gregoraci, Natale al caldo: «Sto già in bikini, non siate invidiosi». Ecco dove sta

di Cristina Siciliano

Sono molte le persone che hanno sognato, almeno una volta nella vita, di svegliarsi la mattina di Natale, aprire la porta e tuffarsi in un mare caldo, augurandosi «Buon Natale» con i piedi immersi nella sabbia e un cocktail in mano. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che proprio nelle ultime ore si è mostrata su Instagram in bikini, attraverso un selfie allo specchio, con un fisico tonico e muscoloso. La conduttrice televisiva ha così raccontato ai suoi follower, attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, che non trascorrerà le vacanze di Natale in Italia.

Elisabetta Gregoraci su Instagram

«Buongiorno a tutti, come state? Non siete invidiosi perché mi vedete in costume da bagno in questo momento? Dai, non dovete esserlo - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -.

La conduttrice ha aggiunto: «Stanotte non ho chiuso occhio perché ho fatto un sogno bruttissimo che riguardava me. In questo sogno io ero malata ed è stato veramente bruttissimo infatti non ho dormito. Ma tralasciando questo, la vita è bella ed era solo un sogno. Vi mando un grosso bacio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA