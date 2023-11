Elisabetta Gregoraci e il viaggio in Vietnam: «Non ho chiuso occhio tutta la notte, ho paura». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Hội An è una delle principali città del Vietnam. La fama della città si deve alla spettacolarità della sua valle: le risaie con il sole, con la pioggia o anche con la nebbia compongono un panorama spettacolare. E lo sa bene anche Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ore ha scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Vietnam insieme al suo nuovo compagno Giulio Fratini. Tuttavia, nelle ultime ore la showgirl si è imbattuta in una situazione metereologica poco favorevole. Ed infatti, per questo viaggio all'insegna dell'amore non poteva mancare il maltempo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci su Instagram

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una serie di video nelle sue Instagram stories in cui ha mostrato il maltempo nel città. «Buongiorno - ha sottolineato la showgirl -.

Il viaggio però per la showgirl non è terminato ed Elisabetta Gregoraci ha continuato a condividere con i suoi fan l'esperienza che sta vivendo in Asia, molto lontana dal lusso. «Dietro di me nove dragoni - ha spiegato Elisabetta Gregoraci -. Per loro è un numero importante, simboleggia l'eternità. Ecco invece questo è il cono spirale di incenso. La tradizione vuole che si consumi per 28 giorni al fine di esaudire i desideri delle persone che lo hanno donato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 14:46

