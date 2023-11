Elisabetta Gregoraci scopre la grappa con il cobra, la sorpresa nel viaggio in Vietnam: «Io passo»

di Cristina Siciliano

Da Halong Bay al delta del Mekong, passando per natura, campi di riso, mercati e città ricche di contraddizioni e di fascino. Ecco il Vietnam, una meta ideale, anche climaticamente, da scoprire nei mesi invernali, con temperature tra il caldo del Sud e il fresco-mite delle montagne del Nord. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che nelle ultime ore si sta concedendo alcuni giorni di relax in Vietnam, insieme al suo compagno Giulio Fratini, all'insegna della vita selvaggia. Infatti, la showgirl dopo essersi imbattuta nei sapori della cucina locale, ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dell'incontro con un cobra. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci in Vietnam

«Dicono che fanno la grappa con il Cobra. Io passo». Sono queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scritto a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

«Eccomi in una casa locale di un villaggio lungo il Mekong - ha continuato la showgirl -. Guardate le cose carine che fa. Adesso mi sta facendo un bracciale».

Dopo aver navigato con una tipica imbarcazione autoctona il fiume Mekong, Elisabetta Gregoraci ha scritto un commento che non è passato inosservato ai fan. «Serendipity», che tradotto indica l'occasione di poter fare scoperte per puro caso e, anche, il trovare una cosa non cercata e imprevista mentre se ne stava cercando un'altra.

