Elisabetta Gregoraci, l'incredibile dedica romantica al bowling: «Ti amo». Lei reagisce così

Elisabetta Gregoraci, dopo la vacanza con Flavio Briatore e Nathan Falco in Kenya ha ripreso a pieno i ritmi della sua quotidianità e soprattutto, ha rivisto il suo fidanzato, Giulio Fratini. L'amore tra i due continua a gonfie vele tant'è che nelle ultime ore, Elisabetta e Giulio si sono recati al cinema per vedere C'è ancora domani, il film di Paola Cortellesi. Dopo che la prima parte della serata è stata trascorsa al cinema, la coppia ha scelto di andare a giocare al bowling. Ed è proprio nella sala giochi che la showgirl ha ricevuto una sorpresa che non si sarebbe mai aspettata.

Elisabetta Gregoraci su Instagram

«Ieri ho fatto una partita a bowling dopo il cinema - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Prima dell'inizio della partita appare una scritta sui monitor in tutta la sala con "Elisabetta ti amo".

La showgirl ha aggiunto: «La frase Elisabetta ti amo... E mi è stato assegnato l'8 come numero. Il mio numero». Nella seconda Instagram stories che ha pubblicato Elisabetta Gregoraci è stato taggato anche il fidanzato Giulio che ha deciso di ricondividerla con l'aggiunta di una frase. «Gianni ti ama. Grazie Gianni», ha scritto ironicamente il compagno della showgirl.

