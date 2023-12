Elisabetta Gregoraci, Capodanno in Kenya con la danza tipica Masai: «È finita così»

di Cristina Siciliano

Malindi, in Kenya è un paradiso dove rifugiarsi quando arriva l’inverno perché si trova nella fascia equatoriale e le temperature sono sempre calde, inoltre offre scorci mozzafiato da esplorare. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci perché è il posto dove nelle ultime ore sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza all'insegna del relax, del mare e del sole. La showgirl sta visitando l'incantevole cornice del Kenya insieme al figlio Nathan e all'ex marito Flavio Briatore. Prima di partire per l'Africa, la 43enne ha trascorso alcuni giorni a Firenze, città dove vive il fidanzato Giulio Fratini, per un Natale (d'amore) anticipato. Nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci, attivissima sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcuni video e foto che documentano la sua vacanza in "family".

Elisabetta Gregoraci su Instagram

«Special Night in Malindi».

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del post che ha pubblicato la showgirl. «Che bella questa danza, divertiti perché la vita è una sola», ha scritto una fan. E ancora: «Che belli, questa è una danza tipica vero orgoglio calabrese».

